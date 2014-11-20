Новый петербургский институт займется созданием основы для передовой электроники

Участие ЛЭТИ в программе "Приоритет 2030" позволило усилить сотрудничество с предприятиями и компаниями в сфере электроники. Для выполнения крупных проектов с индустрией организовано специализированное подразделение – Институт силовой электроники и фотоники.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" учредил Институт силовой электроники и фотоники, задачей которого станет разработка материалов и компонентов для современной электроники, в особенности на базе карбида кремния. Эти исследования помогут российским производителям электроники обрести независимость при внедрении новейших технологий, сообщил ТАСС проректор по науке и инновациям ЛЭТИ Александр Семёнов.

Основой института станут Центр микротехнологий и диагностики (ИЦ ЦМИД) и научные группы кафедры микро- и наноэлектроники. В институте работают порядка 60 специалистов.

Участие ЛЭТИ в программе "Приоритет 2030" позволило усилить сотрудничество с предприятиями и компаниями в сфере электроники. Для выполнения крупных проектов с индустрией организовано специализированное подразделение – Институт силовой электроники и фотоники. Его деятельность будет сосредоточена на разработке новой электронной компонентной базы, в том числе на основе карбида кремния.

Институт намерен сотрудничать с НИИ измерительных систем имени Ю.Е. Седакова в создании электронных компонентов (диодов Шоттки) на базе карбида кремния, а также с Александровским заводом полупроводниковых приборов ООО "Крип Техно" для разработки особо чистого сырья для производства карбида кремния. Кроме того, институт уже участвует в ряде других проектов для промышленных партнеров.