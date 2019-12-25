В университете ИТМО открыли обновленный корпус Передовой инженерной школы

Сотрудники и студенты университета теперь имеют доступ к семи современным лабораториям, двум коворкингам и офису ПИШ.

В Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики состоялось торжественное открытие обновленного корпуса Передовой инженерной школы. Об этом 5 ноября проинформировало ведомство вице-губернатора города Владимира Княгинина.

Сотрудники и студенты университета теперь имеют доступ к семи современным лабораториям, двум коворкингам и офису ПИШ. Пространство предназначено для проведения научных исследований и совместной реализации проектов с партнёрами.

Общая площадь обновленной площадки составляет 1200 квадратных метров. Уже начали функционировать семь лабораторий ПИШ, включая Центр искусственного интеллекта в химии, лаборатории молекулярной и клеточной биологии, фотолабораторию "Фотолитография функциональных материалов" и лабораторию прикладной геномики.