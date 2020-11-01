Петровский колледж назван самым масштабным учреждением СПО в округе

Сегодня заведению исполнилось 80 лет.

Сегодня Петровский колледж празднует юбилей. За 80 лет профессиональной деятельности заведение стало самым масштабным в Северо-Западном федеральном округе учреждением среднего профессионального образования, – сообщают в пресс-службе Смольного.

В честь круглой даты в стенах колледжа прошло торжественное мероприятие, которое объединило несколько поколений – как выпустившихся из стен заведения, так и его студентов. С речью во время праздничного события выступил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

Основанный в годы Великой Отечественной войны для решения важнейших задач подготовки трудовых резервов, необходимых для восстановления промышленности и городского хозяйства, Петровский колледж и по сей день является ведущей кузницей кадров для различных отраслей экономики нашего города. На базе колледжа успешно реализуются масштабные инициативы, направленные на инновационное развитие образовательной среды, формирование благоприятных условий для раскрытия профессионального и творческого потенциала молодых петербуржцев. Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Ранее стало известно, что петербургские студенты из многодетных семей смогут бесплатно пользоваться транспортом до 23 лет.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга