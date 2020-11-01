Петровский колледж готовится встретить своё 80-летие

Сегодня здесь готовят мастеров по целому ряду направлений, включая будущих сварщиков.

Петровский колледж в Санкт-Петербурге готовится встретить своё 80-летие. Сегодня здесь готовят мастеров по целому ряду направлений, включая будущих сварщиков – их занятия проходят в современных мастерских.

В колледже лаборатории оснащены самым современным высокотехнологичным оборудованием. Это и 3D-принтеры, 3D-сканер для реверсивного инжиниринга, широкоформатный цветной плоттер.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", учащиеся колледжа ежегодно участвуют в конкурсе от Комитета по строительству Санкт-Петербурга на звание лучшего сварщика. В 2024 году лучшим среди молодых мастеров стал учащийся 4-го курса Денис Вавилов.

Всего же с 2020 года здесь были открыты 5 инновационных мастерских для обучающихся.

В будущем Петровский колледж планирует создать первый в Петербурге кампус среднего образования. Здания планируется объединить идеологически и визуально, превратив их в единое пространство для студентов.

Видео: портал "Строительный Петербург"