Петровский колледж обновили после получения федерального гранта

Образовательное учреждение представило пять площадок, созданных по стандартам WorldSkills.

Петровский колледж в Петербурге открыл пять обновленных площадок для обучения специалистов с учетом современных технологий. Площадки были созданы по стандартам WorldSkills по направлению "Искусство, дизайн и сфера услуг". Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

На данных площадках будут проходить обучение будущие администраторы отелей, графические дизайнеры, парикмахеры и даже эксперты-криминалисты. Обновление произошло после получения федерального гранта. Вице-губернатор Владимир Княгинин отметил, что помимо гранта, деньги вложил также город.

И вот совместно, сложив усилия города и федерации, мы открыли эти мастерские рассказал вице-губернатор.

По словам Княгинина, с каждым годом число желающих обучаться в колледжах растет.

Директор колледжа Елена Васина отметила, что помещения отремонтировали за короткий срок. Мастерские уже активно используют.

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Фото: vk.com/petrocollege_spb