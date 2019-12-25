СПбГУ начнет строительство трех новых общежитий на Васильевском острове в 2021-м году

Они появятся в устье реки Смоленки.

У Санкт-Петербургского государственного университета появятся новые общежития на 1000 мест на Васильевском острове. На данный момент вуз ведет переговоры с потенциальными инвесторами, узнал Piter.TV.

Общежития хотят построить на Мичманской улице в квартале 5А в устье реки Смоленки. Соглашение между городом и университетом о праве бессрочного пользования участком было подписано еще в октябре 2013 года при губернаторе Георгии Полтавченко. Реализовать проект собираются в рамках механизмов государственно-частного партнерства. Его необходимо согласовать с федеральными органами исполнительной власти.

Если руководству СПбГУ удастся прийти к соглашениям с властями и бизнесом, то строительство начнется уже в 2021-м году. На создание зданий понадобится около 30 месяцев. Это означает, что при благоприятном исходе общежития появятся к конце 2024-го года.

Отметим, что вуз также занимается развитием инфраструктурного проекта "Территория развития СПбГУ в Пушкинском районе Санкт-Петербурга". Речь идет о комплексе общежитий, который появится в Шушарах. Также туда переедет часть факультетов, которым требуется современное техническое оборудование. Рядом с кампусом появится технологическая долина. От территорий в центральной части города в университете отказываться не намерены.

Фото: spbu.ru