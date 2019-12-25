В Петербурге студенты из многодетных семей смогут бесплатно пользоваться транспортом до 23 лет

Бесплатный проезд распространяется на автобусы, трамваи, троллейбусы и метро.

Губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление о новых мерах поддержки многодетных семей. Согласно изменениям, внесённым в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, бесплатный проезд на общественном транспорте теперь доступен для детей из многодетных семей не только до 18 лет, но и до 23 лет при условии, что они обучаются очно в вузах или колледжах.

Эта мера направлена на поддержку семей с детьми, которые продолжают получать образование и ещё не могут зарабатывать самостоятельно. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Бесплатный проезд распространяется на автобусы, трамваи, троллейбусы и метро. Для получения льготы необходимо оформить проездной документ сроком на один год, с возможностью его продления. Оформление производится в офисах и киосках ГКУ "Организатор перевозок".

На данный момент более 65 тысяч детей из многодетных семей уже получили свои бесплатные проездные документы.

Ранее в петербургском ЗакСе пересмотрели понятие "многодетная семья".

Фото: Piter.tv