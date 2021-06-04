В петербургском ЗакСе пересмотрели понятие "многодетная семья"

Кроме того в парламенте уточнили юридические нормы в вопросе выдачи микроавтобуса для семей с семью и более детьми.

В Мариинском дворце прошли депутатские слушания на тему вопросов поддержки многодетных семей. В рамках заседания представителей Комиссии по социальной политике и здравоохранению были рассмотрены проекты изменений в "социальный кодекс Санкт-Петербурга". В частности, депутаты уточнили определение "многодетной семьи" и откорректировали положение о выдаче микроавтобуса семьям с большим количеством детей. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Законодательного Собрания Северной столицы.

Первый проект направлен на уточнение неточностей и неоднозначностей в определении понятия "многодетная семья". По мнению авторов проекта, в действующей редакции "Социального кодекса", где присутствует данное понятие, не учтены разъяснения Министерства труда. В теории это способно привести к сужению группы лиц граждан, которые подпадают под определение "многодетной семьи".

Законопроектом предлагается изложить тридцать первый абзац статьи 2 "Социального кодекса Санкт-Петербурга" в следующей редакции: "Многодетная семья – семья (неполная семья), имеющая в своём составе трех и более детей (в том числе, усыновлённых, находящихся под опекой (попечительством), статус которой устанавливается бессрочно. Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки назначаются и предоставляются многодетной семье при наличии в составе семьи трёх и более детей в возрасте до 18 лет и(или) в возрасте до 23 лет при условии обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения" Пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Второй проект нацелен на исключение уточняющего пункта в статье "социального кодекса", касающегося условий выдачи микроавтобуса для многодетных семей с семью и более детьми. Обе концепции участники прошедших депутатских слушаний поддержали и согласились направить на заключение губернатору.

Ранее стало известно, что в 2024-м году почти 6 тыс. петербургских семей получат поддержку для улучшения жилищных условий.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга