Новый министр обороны Словакии высказался об отношениях с Россией

Цитату нового министра приводит РИА "Новости".

Накануне в Словакии появилось новое правительство, его утвердила президент страны Зузана Чапутова. Назначенные министры отвечали на вопросы журналистов, среди которых и оказался новый министр обороны Словакии Ярослав Надь – его спросили о том, какие отношения его ведомство намерено строить с Россией.

Министр ответил изданию Pravda, что его ведомство намерено строить взвешенные взаимоотношения с каждой страной, включая Россию. Однако в случае "перегиба палки" со стороны Москвы Словакия предпримет "адекватные военные действия", добавил Надь. При этом он добавил, что в стране не делают вид, что РФ "не предпринимает шагов, переходящих за границу дружественных отношений". Он отметил, что не собирается создавать "ад" в отношениях с Россией.

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