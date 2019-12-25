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Новый медцентр "Полис" открылся на Среднерогатской улице
Сегодня, 11:01
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Новый медцентр "Полис" открылся на Среднерогатской улице

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В торжественной церемонии открытия центра "Полис" приняли участие вице-губернатор Олег Эргашев  и глава администрации Московского района Владимир Ушаков. 

В Московском районе открылся новый медицинский центр "Полис". Здесь смогут бесплатно получать первичную медицинскую помощь жители Средней Рогатки.

В торжественной церемонии открытия центра "Полис" приняли участие вице-губернатор Олег Эргашев  и глава администрации Московского района Владимир Ушаков. 

Первичная медицинская помощь должна быть доступной. <…>Открывшийся центр  является ярким примером эффективной реализации государственно-частного партнёрства в медицинской сфере.

Олег Эргашев, вице-губернатор

Центр находится на Среднерогатской улице, 13к1. Он рассчитан на обслуживание более 40 тысяч взрослых в год. Здесь организован прием врачей общей практики, врачей-специалистов, работают процедурные кабинеты, кабинеты диспансеризации, УЗИ и функциональной диагностики.

Также на Среднерогатской улице уже почти год несколько управляющих компаний не могут поделить дом.

Фото: gov.spb.ru

Теги: медицинский центр, олег эргашев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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