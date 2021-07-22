Новый лидер Мадагаскара Рандрианирина принес президентскую присягу

Менее чем через неделю протестующие предъявили ультиматум президенту, пригрозив общенациональной забастовкой.

Полковник Микаэль Рандрианирина, ставший политическим лидером Мадагаскара после прихода к власти военнослужащих, принес президентскую присягу. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из новостного агентства The Reuters. Известно, что торжественная процедура состоялась в помещении Высшего конституционного суда. Ранее лидер страны отметил, что после принесения присяги создаст новое смешанное правительство. Туда войдут как военнослужащие, так и гражданские лица. Ожидается, что Рандрианирина станет президентом переходного периода.

Полковник Микаэль Рандрианирина был приведен к присяге в качестве президента в пятницу. сообщение от The Reuters

Массовые протесты против отключений воды и электричества в республике начались 25 сентября. Местные правоохранительные органы использовали слезоточивый газ против демонстрантов. В ходе разгона активистов полицией погибли несколько человек. Спустя несколько дней тысячи молодых людей вышли на улицы с призывами к отставке президента. В столкновениях с сотрудниками сил безопасности свыше сотни манифестантов получили ранения. В ООН уточнили, что в ходе протестов погибли по меньшей мере 22 человека. МИД Мадагаскара эту информацию опровергает. В тот же день президент объявил о роспуске национального правительства. А второго октября после консультаций с членами инициирующего протесты движения "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками участники массовых протестов на Мадагаскаре объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT). Данный орган призван осуществлять координацию действий манифестантов. Правящее большинство и парламентская оппозиция не смогли договориться о формировании нового кабинета министров. Далее протестующие потребовали от властей публичных извинений от главы государства вместо отставки, а также проведения кардинальной реформы конституционного суда и роспуска сената. Ультиматум чиновниками выполнен не был и протестные акции продолжились. Уже 11 октября военнослужащие мадагаскарского Корпуса кадрового управления армии (CAPSAT) отказались открывать огонь по протестующим. Бойцы при звали остальные силовые структуры страны последовать их примеру. Вечером того же дня стало известно, что президент покинул территорию государства. На следующий день CAPSAT провозгласил себя верховным командованием Вооруженных сил Мадагаскара. Был назначен новый глава Генерального штаба. Спустя еще два два дня военные объявили о роспуске всех государственных институтов, кроме парламента. Национальная ассамблея Мадагаскара объявила президенту Андри Радзуэлине импичмент.

Маск считает, что Трампу надо объявить импичмент.

Фото: YouTube / DRM News