Сегодня, 16:56
В МИД РФ заявили, что у России нет планов открывать военную базу на Мадагаскаре

Сергей Вершинин указал на социально-экономические проблемы на острове.

Москва в настоящее врем не имеет планов открывать свою военную базу на Мадагаскаре. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова Сергей Вершинин вс интервью для телеканалу  RTVI. Видеозапись эфира опубликована в социальных сетях внешнеполитического ведомства страны.

Планов по базе у нас не существует.

Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

Сергей Вершинин обратил внимание прессы на то, что на территории острова накапливались проблемы социально-экономического плана. Также дипломаты фиксировали на Мадагаскаре широкие протестные движения среди местного населения, а сейчас у руководству этого государства пришли военнослужащие. В России заметили, что видят позитивные вещи, которые помогут чиновникам из Антананариву выправить развитие страны и поставить ее на устойчивые рельсы. Наша страна готова в этих процессах помогать международным партнерам.

