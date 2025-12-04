Сергей Вершинин указал на социально-экономические проблемы на острове.

Москва в настоящее врем не имеет планов открывать свою военную базу на Мадагаскаре. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова Сергей Вершинин вс интервью для телеканалу RTVI. Видеозапись эфира опубликована в социальных сетях внешнеполитического ведомства страны.

Планов по базе у нас не существует. Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

Сергей Вершинин обратил внимание прессы на то, что на территории острова накапливались проблемы социально-экономического плана. Также дипломаты фиксировали на Мадагаскаре широкие протестные движения среди местного населения, а сейчас у руководству этого государства пришли военнослужащие. В России заметили, что видят позитивные вещи, которые помогут чиновникам из Антананариву выправить развитие страны и поставить ее на устойчивые рельсы. Наша страна готова в этих процессах помогать международным партнерам.

