Маск считает, что Трампу надо объявить импичмент

Пользователь соцсети считает, что лидера Белого дома можно заменить на вице-президента Джей Ди Вэнса.

Американский миллиардер, предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который до недавних пор работал в администрации президента-республиканца Дональда Трампа, поддержал идею объявить импичмент главе государства. Соответствующее предложение бизнесмен одобрил в социальной сети X. Так он поддержал публикацию, в которой один из пользователей онлайн-платформы предложил "объявить Трампу импичмент и заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Дополнительно Илон Маск также предрек американской экономической системе рецессию. По его мнению, такой реакции мировому сообществу стоит ожидать во второй половине года из-за введенных Дональдом Трампом пошлин на импорт. Руководитель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск также передумал выводить из эксплуатации космические корабли Dragon, которые широко применятся на территории США для доставки пассажиров и грузов на Международную космическую станцию. Таким образом он отреагировал на слов одного из пользователей соцсети о том, что требуется остыть и сделать шаг назад в конфликте с лидером Белого дома. Речь идет о том, что 5 июня Илон Маск после угрозы Дональда Трампа расторгнуть государственные контракты с его компаниями указал на то, что компания SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации космических кораблей Dragon.

Маск резко отреагировал на новость о ВМС России и Британии.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / @elonmusk