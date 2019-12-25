На Андри Радзуэлину планировалось нападение.

Предотвращено покушение на убийство президента Мадагаскара Андри Радзуэлины. Об этом рассказали французские журналисты со ссылкой на прокуратуру страны. В материале говорится о том, что силовики помешали операции по ликвидации лидера республики. Под подозрением находятся несколько жителей Мадагаскара и иностранцы. В дипломатическом ведомстве уточнили, что в списке задержанных из-за покушения на главу островного государства значатся два гражданина Франции. Они проходят по делу о расследовании угрозы национальной безопасности.

Новый премьер-министр Гаити Ариэль Анри вступил в должность.

Фото: Instagram/andry_rajoelina