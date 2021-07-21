Глава правительства пообещал найти виновных в смерти президента Гаити.

Новый премьер-министр Гаити Ариэль Анри вступил в должность. Он выступил с первым видеообращением к народу. 71-летний чиновник был назначен на должность за два дня до трагедии, в которой погиб президент Жовенель Моиз. Анри призвал население страны к диалогу и уверил, что расследованием преступления занимаются специалисты. Он пообещал найти и наказать виновных в гибели лидера страны.

Страна переживает кризисную ситуацию во всех смыслах, мы должны восстановить доверие и авторитет государства. ...Между секторами общества существует крайняя поляризация, но нам необходимо прочное решение для этого многостороннего кризиса. Ариэль Анри, премьер-министр Гаити

Напомним, что президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Также наемниками была ранена его супруга Мартин Моиз. Она лечилась в больнице Майами. К настоящему моменту установлены личности 28 подозреваемых в атаке на национального лидера. Их них 26 человек - граждане Колумбии. Арестованы 17 фигурантов дела.

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