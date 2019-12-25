Вдова президента Гаити опубликовала свои фото из госпиталя

Врачи больше не беспокоятся за жизнь Мартин Моиз.

Вдова президента Гаити Жовенеля Моиза опубликовала свои фото из госпиталя. Пост появился в Twitter-аккаунте Мартин Моиз. Женщина поблагодарила своих лечащих врачей за оказанную медицинскую помощь. Она напомнила, что была госпитализирована после ранения, которое ей нанесли наемники в президентской резиденции.

Спасибо команде ангелов-хранителей, которые помогли мне пережить это ужасное время. Благодаря вашей доброте и заботе я смогла выстоять. До сих пор не верю, что мой муж ушел, не сказав последнего слова, эта боль никогда не пройдет. Мартин Моиз, вдова президента Гаити Жовенеля Моиза

Ранее постоянный представитель Гаити при ООН Антонио Родриге рассказал журналистам о том, что в настоящее время состояние Моиз уже не вызывает у врачей опасения.

В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро.

Фото: Twitter/Martine Moïse

