В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро

В делах фигурирует одна охранная компания - CTU Security.

В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на президента Николаса Мадуро. Об этом журналистам сообщил представитель Национальной ассамблеи латиноамериканского государства Хорхе Родригес во время пресс-конференции. По данным специалиста, с трагедией на Гаити может быть связана охранная компания CTU Security, которая также может иметь отношение к покушению на лидера Венесуэлы в 2018 году.

У нас есть информация, что эта охранная компания, возглавляемая Антонио Итриаго, была причастна к неудавшемуся покушению на Николаса Мадуро... 4 августа 2018 года. Хорхе Родригес, спикер НА Венесуэлы

Ранее Колумбия заявила прессе, что были найдены купленные по кредитной карте, зарегистрированной на американскую компанию из Майами, авиабилеты по маршруту Богота-Санто-Доминго для 19 граждан Колумбии. Эти лица замешаны в трагедии, которая произошла в Гаити.

Напомним, что покушение на венесуэльского президента Мадуро произошло с использованием дронов. К трибуне, на которой находился политик, подлетели несколько БПЛА со взрывчаткой. В результате инцидента были ранены несколько гвардейцев.

Захарова прокомментировала убийство президента Гаити.

Видео: YouTube / Luigino Bracci Roa desde Venezuela