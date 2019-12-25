Полиция поймала еще двоих причастных к трагедии.

Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити возросло до 23. Об этом на собственном Facebook-аккаунте сообщили официальные власти страны. Полиция поймала еще двоих предполагаемых участников убийства Жовенеля Моиза в его резиденции. В доме подозреваемых было найдено большое количество оружия и боеприпасов.

Центральным управлением судебной полиции в связи с расследованием убийства президента республики Жовенеля Моиза арестованы два человека. В присутствии мирового судьи в домах каждого из этих лиц были проведены обыски. сообщение профильного ведомства

Напомним, что ранее правоохранительные органы Гаити рассказали о 21 задержанном. Из них 18 человек являются наемниками из Колумбии, еще двое - американскими гражданами гаитянского происхождения, а последний является местным жителем. Теперь число пойманных бойцов возросло до 23.

Вдова президента Гаити опубликовала свои фото из госпиталя.

Фото: Facebook/Police Nationale d"Haiti - PNH