  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новый корпус больницы Святого Георгия откроется в Петербурге в декабре
Сегодня, 11:32
172
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Новый корпус больницы Святого Георгия откроется в Петербурге в декабре

0 0

Корпус рассчитан на 305 коек и будет оснащен современным оборудованием.

Зимой этого года новый корпус больницы Святого Георгия в Петербурге начнет прием первых пациентов, заявил вице-губернатор Николай Линченко в пятницу, 16 июля. 

Здание в виде трансформера должны ввести в эксплуатацию в ноябре, а принимать пациентов – с декабря. Корпус рассчитан на 305 коек и будет оснащен современным оборудованием. В здании разместят хирургическое и неврологическое отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии. Больные диабетом также смогут обратиться за помощью. Благодаря тому, что здание построено в виде трансформера, его можно оперативно переделать в инфекционный стационар на 405 коек.

Ранее мы писали, что в театре Ленсовета рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Боярского.

Фото: Строительный Петербург

Теги: больница святого георгия, новый корпус больницы святого георгия, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии