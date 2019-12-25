Новый корпус больницы Святого Георгия откроется в Петербурге в декабре

Корпус рассчитан на 305 коек и будет оснащен современным оборудованием.

Зимой этого года новый корпус больницы Святого Георгия в Петербурге начнет прием первых пациентов, заявил вице-губернатор Николай Линченко в пятницу, 16 июля.

Здание в виде трансформера должны ввести в эксплуатацию в ноябре, а принимать пациентов – с декабря. Корпус рассчитан на 305 коек и будет оснащен современным оборудованием. В здании разместят хирургическое и неврологическое отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии. Больные диабетом также смогут обратиться за помощью. Благодаря тому, что здание построено в виде трансформера, его можно оперативно переделать в инфекционный стационар на 405 коек.

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Фото: Строительный Петербург