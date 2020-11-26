В Петербурге продолжается строительство нового корпуса больницы Святого Георгия

Лечебно-диагностический корпус планируют сдать до конца года.

В Петербурге продолжается строительство нового лечебно-диагностического корпуса больницы Святого Георгия. Строительство началось в феврале, к настоящему времени строительные работы выполнены на 35 процентов. Шестиэтажный корпус планируют достроить в кратчайшие сроки – до конца 2021 года, пишет портал "Строительный Петербург".

В настоящий момент завершаются работы по устройству монолитных конструкций, ведутся работы по прокладке наружных инженерных сетей, практически завершены работы по устройству каменных перегородок внутри здания. Активно приступили к работам по устройству фасадов, думаю, что в течение месяца уже начнем чистовые отделочные работы. Александр Фадеев, директор по строительству бюджетных объектов в компании "Лентехстрой"

В здании разместят хирургическое и неврологическое отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии. Отделения оснастят современным реанимационным оборудованием и операционным блоком. Новый корпус рассчитан на 305 пациентов, в условиях пандемии здесь смогут принять 405 больных.

Мы с большим нетерпением ждем, мы будем оказывать помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией и заниматься своей насущной повседневной деятельностью с совсем другими заболеваниями. Прежде всего, у нас будет полный цикл больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, эндокринология, ревматология, хирургия и пульмонология. Валерий Стрижелецкий, главный врач больницы Святого Георгия

Первых пациентов планируют запустить в новый корпус больницы Святого Георгия уже в декабре этого года.

Фото и видео: Строительный Петербург