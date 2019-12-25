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В театре Ленсовета рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Боярского
Сегодня, 11:16
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В театре Ленсовета рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Боярского

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В настоящий момент артист находится под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо.

Заведующая труппой театра имени Ленсовета Евгения Попондопуло в беседе с 78.ru рассказала о состоянии Михаила Боярского, который попал в больницу с коронавирусом. Она заявила, что сейчас артист находится под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо.

По словам Попондопуло, пару дней назад Боярский прошел обследование и сдал все необходимые анализы. Все его результаты оказались в порядке, однако о дате выписки артиста пока информации нет.

Стоит отметить, что ранее сам Боярский опроверг сообщения о своей госпитализации, заявив, что у него лишь подозрение на коронавирус.

Фото: Instagram / boyarskiy_official

Теги: коронавирус, михаил боярский
Категории: Культура, Коронавирус в Петербурге, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Ailanaoralbaeva
Сегодня 13:08

он заслуживает лучшего, дай Бог здоровья

 

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