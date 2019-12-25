В театре Ленсовета рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Боярского

В настоящий момент артист находится под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо.

Заведующая труппой театра имени Ленсовета Евгения Попондопуло в беседе с 78.ru рассказала о состоянии Михаила Боярского, который попал в больницу с коронавирусом. Она заявила, что сейчас артист находится под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо.

По словам Попондопуло, пару дней назад Боярский прошел обследование и сдал все необходимые анализы. Все его результаты оказались в порядке, однако о дате выписки артиста пока информации нет.

Стоит отметить, что ранее сам Боярский опроверг сообщения о своей госпитализации, заявив, что у него лишь подозрение на коронавирус.

Фото: Instagram / boyarskiy_official