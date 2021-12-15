Новый канцлер Германии поблагодарил Меркель за работу и беспрепятственную передачу власти

Олаф Шольц отметил, что работа его предшественника была проведена с мужеством и мудростью.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил Ангелу Меркель за работу и беспрепятственную передачу власти. Политик обратился свою предшественницу в ходе выступления в парламенте страны.

По словам Шольца, работа Меркель на посту канцлера ФРГ была проведена с мужеством, предусмотрительностью и мудростью.

В течение недель, когда происходила смена правительства, в эти сложные времена пандемии канцлер Меркель сделала все возможное для передачи власти преемнику максимально беспрепятственно. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Политик добавил, такой слаженный и цивилизованный переход все страны мира восприняли с большим уважением и восхищением.

Напомним, выборы в парламент Германии состоялись 26 сентября. В новый бундестаг прошли шесть партий. Фракция СДПГ набрала 25,7% голосов, ХДС/ХСС - 24,1%. С третьей позиции прошли "Зеленые" (14,8% голосов), с четвертой - либеральная Свободная демократическая партия с 11,5% голосов. Далее следуют "Альтернатива для Германии" с 10,3% голосов поддержки и Левая партия - с 4,9%. Ожидается, что формирование правительства завершится к 25 декабря. Олафа Шольца избрали новым канцлером ФРГ 8 декабря.

Ранее Шольц заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией.

Видео: YouTube / DER SPIEGEL