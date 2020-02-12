Завершение военных действий - приоритетное направление.

Новый глава офиса президента Украины займется конфликтом на Донбассе. Андрей Ермак заявил, что ситуация является приоритетной для него. Об этом чиновник рассказал во время своего первого пресс-брифинга с журналистами.

Это направление остается приоритетным прокомментировал спикер

Такую же преследует и президент страны Владимир Зеленский. Усилия администрации направлены на прекращение войны в Донбассе. Это будет сделано в интересах государства, в пользу украинской стороны.

Ранее Piter.tv писал о том, что советник Зеленского поделился ожиданиями от ухода Суркова из Кремля.

Видео и фото: брифинг Андрея Ермака

