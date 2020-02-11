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Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

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Ранее чиновник написал заявление об отставке.

Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы офиса президента. На эту должность назначен новый чиновник. Им стал Андрей Ермак, с которым Богдан конфликтовал. Соответствующие указы опубликованы на сайте администрации главы Украины

Ранее СМИ распространили информацию о том, что Андрей Богдан подал заявление об отставке. Официальной причины журналистам не сказали. Напомним, что до места в администрации чиновник был советником олигарха Игоря Коломойского.

Ранее Piter.tv писал о том, что депутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности.

Теги: владимир зеленский, офис президента украины
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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