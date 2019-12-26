Депутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

Александр Дубинский прокомментировал ситуацию с отраслью.

Депутат Верховной Рады заявил о гибели украинской промышленности. Александр Дубинский из партии "Слуга народа" рассказал в телеэфире канала "112". Видеозапись размещена на платформе YouTube.

Нужно создавать Министерство промышленности и ее восстанавливать считает эксперт

Политик не может понять, как Украина дошла до такой ситуации. Раньше государство считалось крупнейшей промышленной республикой СССР. Однако после распада союза подобного министерства не появилось. Дубинский напомнил, что сейчас ВВП Украины можно сопоставить с ВВП Франции. Сейчас объемы производства снижаются впервые с 2015 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

