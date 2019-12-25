  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Сегодня, 7:24
103
lesjasap

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

0 0

Официальная причина неизвестна.

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщили местные журналисты из "Украинской правды", ссылаясь на пять независимых друг от друга источников. Причина такого поступка неизвестна.

Ранее чиновник обсуждал возможность ухода с должности с Владимиром Зеленским. В СМИ появились слухи о том, что в окружении главы страны возникла конфликтная ситуация. Андрей Богдан якобы разругался со внештатным советником президента Андреем Ермаком. Богдан не присутствовал на церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами 

Чиновник уже пытался уйти с рабочего места в августе 2019 года. Тогда президент получил заявление Богдана об отставке. Тогда решение украинец принял из-за того, что администрации не удалось договориться о личной встрече с Дональдом Трампом.

Piter.tv писал о том, что команда Зеленского выступает за переговоры с Россией.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: андрей богдан, отставка, офис президента украины
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии