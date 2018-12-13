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Alena_Zinovieva
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Команда Зеленского выступает за переговоры с Россией

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Дата и условия переговоров пока неизвестны.

Команда Владимира Зеленского выступает за переговоры с Россией. Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что "если мы хотим мира, то разговаривать нужно". Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

Чиновник отметил, что дата и условия переговоров пока неизвестны. Однако их нужно провести, чтобы решить ситуацию на востоке Украины мирным путем.

Ранее стало известно, что Зеленский планирует провести референдум по поводу переговоров с Россией. Однако позже лидер государства уточнил, что речь идет лишь об опросе. Он хочет узнать общественное мнение по этому поводу.

В Кремле отказались комментировать проведение референдума на Украине, заявив, что это внутреннее дело страны. Однако, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва по-прежнему ждет от Киева выполнения Минских соглашений, а также защиты прав русскоязычного населения страны.

Ранее мы писали, что петиция за отставку Зеленского набрала более 25 тысяч голосов.

Видео: YouTube / Зе!Президент

Теги: андрей богдан, владимир зеленский, россия и украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 14:49

 для мира на донбасе все просто.  а- амнистия всем участникам с двух сторон

б- на донбасе руский язык основной как и украинский

в-произвести все выплаты с двух сторон в бюджет(налоги.пенсии итд)

иначе через год два днр лнр станут де факто РОССИЕЙ по факту прожиания там граждан России

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