Петиция за отставку Зеленского набрала более 25 тысяч голосов

Этого достаточно, чтобы глава государства рассмотрел документ.

Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского набрала более 25 тысяч голосов. Этого достаточно, чтобы глава государства рассмотрел документ по существу. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.

Автор прошения утверждает, что голосование за Зеленского было протестным. Поэтому новый глава государства не имеет 73 % голосов избирателей.

Стоит отметить, что петиция появилась на сайте в среду. На сбор необходимых для рассмотрения подписей дается 90 дней. Однако порог в 25 тысяч был преодолен примерно за сутки. На момент 17:27 петицию подписали 31 079 человек.

Напомним, во втором туре выборов Зеленский получил поддержку 73,22 % избирателей, когда как его оппонент, Петр Порошенко, 24,45 %.

Ранее Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.

Фото: resident.gov.ua