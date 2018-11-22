"Гемини" с Уиллом Смитом назвали технологическим шедевром

Новый фильм произвел фурор на предпремьерных показах.

Новый фильм тайваньского кинорежиссера Энга Ли "Гемини" с Уиллом Смитом в главной роли произвел фурор на предпремьерных показах. Счастливчики, которые посмотрели киноленту, сошлись во мнении, что это "технологический шедевр". Об этом пишет издание digitalspy.com.

События разворачиваются в недалеком будущем, когда человечество получило возможность клонировать самих себя. Главный герой картины предстает сразу в двух образах: в настоящем времени и в прошлом, когда он гораздо моложе.

"Гемини" (Gemini Man) снят в формате 3D, имеет разрешение 4К и скорость 120 кадров в секунду. Российский зритель сможет оценить картину 10 октября.

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Видео: YouTube / Paramount Pictures Россия