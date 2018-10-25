Звезды "Теории большого взрыва" воссоединятся в сериале "Карла"

Новый проект является ремейком сериала "Миранда".

Звезды "Теории большого взрыва" Джим Парсонс и Маим Биалик снимутся в комедийном сериале от CBS "Карла", который является ремейком сериала "Миранда".

По сюжету 39-летняя Карла (Маим Биалик) каждый день вступает в противостояние с обществом и своей матерью, пытаясь доказать, что невозможно иметь все и быть счастливой. Именно поэтому она потратила все деньги, отложенные родителями на свадьбу, чтобы открыть котокафе. Ситуация усложняется, когда рядом с кафе начинает работать университетский приятель Карлы (Джим Парсонс), в которого она влюблена по уши.

Оригинальный сериал с Мирандой Харт в главной роли стартовал в 2009 году и просуществовал до 2015 года. За это время было выпущено три сезона.

Ранее мы писали, что главную роль в сериале по роману "Шантарам" сыграет британский актер Чарли Ханнэм.

Фото: Instagram / missmayim