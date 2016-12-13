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Женщина-физик Лиза Рендалл о съемках в сериале "Теория большого взрыва"

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Известная ученая рассказала Piter.TV о том, что она думает о популярном сериале.

В минувшие выходные, 17 и 18 августа, в Петербурге прошел фестиваль науки и технологий  "Geek Picnic". В научном лектории американский физик-теоретик Лиза Рендалл. Ее лекция называлась "Темная Материя и Динозавры: удивительная взаимосвязь Вселенной". В перерыве между выступлениями Рендалл рассказала о своем отношении к сериалу "Теория большого взрыва".

Я должна признаться, что смотрела не так много эпизодов "Теории большого взрыва". Зато  у меня есть друзья, которые писали сценарий к некоторым сериям данного сериала. Как-то я сама снималась в одной из серий "Теории большого взрыва" в качестве массовки, потому  что один из моих друзей сказал:  "Почему бы тебе не попробовать принять участие в съёмках?" Я думаю, что многие вещи в сериале прописаны верно, а некоторые слегка преувеличены.  Я считаю, что тот факт, что тебе, бывает, нет дела до остального мира, но каждое утро ты просыпаешься и выходишь в обычный мир, общаешься с людьми,  и тебе этого не очень хочется делать, но приходится, вот этот момент  -  он вполне реален.

Лиза Рендалл, американский физик-теоретик.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что создатели "Теории большого взрыва" объявили о закрытии телесериала.

Видео: Piter.TV

Теги: geek picnic 2018 , женщина - физик , закрытие сериала теория большого взрыва , лиза рендалл , теория большого взрыва
Категории: Лента новостей Новости СПб

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