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"Пенни" рассказала, что думает о закрытии сериала "Теория большого взрыва"
Вчера, 22:53
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IRINA_CHALKINA
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"Пенни" рассказала, что думает о закрытии сериала "Теория большого взрыва"

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Актриса Кейли Куоко поблагодарила создателей сериала и отметила, что что шоу стало "путешествием мечты".

Вечером 23 августа, актриса  "Теории большого взрыва" Кейли Куоко разместила в своем Instagram фото со всеми ведущими актерами шоу, подписав это "путешествием мечты". Девушка рассказала в публикации, что думает по поводу закрытия сериала.

"Пенни" поблагодарила создателей сериала и всех фанатов.

 Утопая в слезах, мы обещаем принести вам лучший сезон

отметила Куоко

Публикация уже собрала полумиллиона отметок "нравится". В комментариях фанаты присылают разбитые сердца и смайлы в слезах. 

Напомним, что создатели "Теории большого взрыва" объявили о закрытии телесериала. Зрители увидят 12-й сезон уже осенью этого года. Авторы ситкома обещают, что последние серии будут самыми интересными и дадут сериалу "эпическое творческое завершение".

Фото: normancook/Instagram

Теги: закрытие сериала теория большого взрыва , кейли куоко
Категории: Лента новостей Культура Кино

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