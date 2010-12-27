"Пенни" рассказала, что думает о закрытии сериала "Теория большого взрыва"

Актриса Кейли Куоко поблагодарила создателей сериала и отметила, что что шоу стало "путешествием мечты".

Вечером 23 августа, актриса "Теории большого взрыва" Кейли Куоко разместила в своем Instagram фото со всеми ведущими актерами шоу, подписав это "путешествием мечты". Девушка рассказала в публикации, что думает по поводу закрытия сериала.

"Пенни" поблагодарила создателей сериала и всех фанатов.

Утопая в слезах, мы обещаем принести вам лучший сезон отметила Куоко

Публикация уже собрала полумиллиона отметок "нравится". В комментариях фанаты присылают разбитые сердца и смайлы в слезах.

Напомним, что создатели "Теории большого взрыва" объявили о закрытии телесериала. Зрители увидят 12-й сезон уже осенью этого года. Авторы ситкома обещают, что последние серии будут самыми интересными и дадут сериалу "эпическое творческое завершение".

Фото: normancook/Instagram