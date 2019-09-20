Ученые поставили под сомнение классическую теорию Большого взрыва

Согласно этой теории, Вселенная родилась примерно 14 млрд лет назад.

Ученые из Ливерпульского университета провели исследование, которое доказывает, что у Вселенной не было начала. Таким образом, данная работа ставит под сомнение теорию Большого взрыва, согласно которой примерно 14 млрд лет назад зародилась Вселенная. Исследование былр опубликовано на сайте препринтов arXiv. Кратко об исследовании рассказывается на Live Science.

Физики в ходе исследования пытались выяснить, как выглядело бы рождение Вселенной без сингулярности Большого взрыва. Отмечается, что наиболее достоверно природу Вселенной описывают квантовая физика, а также общая теория относительности. Однако квантовая физика описывает три из четырех сил природы, то есть гравитация с этой позиции в рамки не укладывается. Наоборот, общая теория относительности представляет собой наиболее полное описание гравитации из когда-либо созданных. Однако в двух важных вопросах она не работает. Надежные результаты сложно получить с помощью данной теории при изучении центров черных дыр и механизмов рождения Вселенной. Эти спорные области называются "сингулярностями" - точками в пространстве-времени, где известные нам законы физики перестают работать.

Физики обратили внимание на теорию причинных множеств. Данное направление основано на математической гипотезе о дискретной структуре пространства-времени. Эта теория в том числе накладывает строгие ограничения на то, насколько близко могут располагаться события в пространстве и времени - согласно теории, они не могут быть ближе, чем размер "атома".

В работе ученых говорится, что теория снимает проблему сингулярности Большого взрыва, так как теоретически сингулярности вообще не могут существовать. Материю невозможно сжать до бесконечно крошечных точек - они не могут быть меньше размера "атома" пространства-времени.

Таким образом, физики пришли к выводу, что у Вселенной, возможно, не было начала, то есть она всегда существовала. А Большой взрыв мог быть моментом в эволюции этой всегда существующей причинной совокупности, а не ее истинным началом.

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