Главную роль в сериале по роману "Шантарам" сыграет британский актер Чарли Ханнэм

Роман Грегори Дэвида Робертса "Шантарам" вышел в свет в 2003 году и был переведен на 39 языков.

Главную роль в сериале "Шантарам" по мотивам одноименного романа Грегори Дэвида Робертса исполнит британский актер Чарли Ханнэм. Об этом сообщил журнал Variety.

Сериал из 10 эпизодов снимет компания Apple, это будет первый международный продукт для Apple TV+. Сериал подготовлен компаниями Anonymous Content и Paramount Television. Сценарием занимается Эрик Уоррен Сингер, который был номинирован на "Оскар" за сценарий к фильму "Афера по-американски" (2013).

Чарли Ханнэм известен по сериалу "Сыны анархии" (2008-2014), фильмам "Тихоокеанский рубеж", Меч короля Артура". Также он сыграл главную роль в фильме Гая Ричи "Джентльмены". Выход фильма запланирован на начало 2020 года.

Роман Грегори Дэвида Робертса "Шантарам" вышел в свет в 2003 году и был переведен на 39 языков. В романе рассказывается о человеке, который убежал из австралийской тюрьмы и перебрался в Индию.

Видео: YouTube/ Movieclips Coming Soon, Team Coco, Teen TvShips