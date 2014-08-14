Британский режиссер Тим Киркби снимет детективный телесериал "Уолдо", в основу которого ляжет роман Говарда Гулда "Last Looks". Главные роли в проекте исполнят Мэл Гибсон, Чарли Ханнэм и Эйса Гонсалес. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Сюжет сериала расскажет о бывшем детективе полиции в исполнении Ханнэма, который вынужден вернуться к работе в качестве частного сыщика, чтобы раскрыть обстоятельства гибели жены эксцентричной телезвезды, которую, предположительно, сыграет Гибсон
Съемки проекта начнутся в первом квартале 2019 года.
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Фото: скриншот из фильма "Смертельное Оружие"
Мэл Гибсон сыграет телезвезду в сериале по роману Говарда Гулда
Съемки проекта начнутся в первом квартале 2019 года.
Британский режиссер Тим Киркби снимет детективный телесериал "Уолдо", в основу которого ляжет роман Говарда Гулда "Last Looks". Главные роли в проекте исполнят Мэл Гибсон, Чарли Ханнэм и Эйса Гонсалес. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.