Мэл Гибсон сыграет телезвезду в сериале по роману Говарда Гулда

Британский режиссер Тим Киркби снимет детективный телесериал "Уолдо", в основу которого ляжет роман Говарда Гулда "Last Looks". Главные роли в проекте исполнят Мэл Гибсон, Чарли Ханнэм и Эйса Гонсалес. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.



Сюжет сериала расскажет о бывшем детективе полиции в исполнении Ханнэма, который вынужден вернуться к работе в качестве частного сыщика, чтобы раскрыть обстоятельства гибели жены эксцентричной телезвезды, которую, предположительно, сыграет Гибсон



Съемки проекта начнутся в первом квартале 2019 года.



Фото: скриншот из фильма "Смертельное Оружие"