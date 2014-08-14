Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Мэл Гибсон сыграет телезвезду в сериале по роману Говарда Гулда
Сегодня, 14:36
0
Rybka123
222

Мэл Гибсон сыграет телезвезду в сериале по роману Говарда Гулда

0
 
 

Съемки проекта начнутся в первом квартале 2019 года.

Британский режиссер Тим Киркби снимет детективный телесериал "Уолдо", в основу которого ляжет роман Говарда Гулда "Last Looks". Главные роли в проекте исполнят Мэл Гибсон, Чарли Ханнэм и Эйса Гонсалес. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. 

Сюжет сериала расскажет о бывшем детективе полиции в исполнении Ханнэма, который вынужден вернуться к работе в качестве частного сыщика, чтобы раскрыть обстоятельства гибели жены эксцентричной телезвезды, которую, предположительно,  сыграет Гибсон

Съемки проекта начнутся в первом квартале 2019 года.

Ранее на Piter.TV: Умер советский актер Марат Арипов
Фото: скриншот из фильма "Смертельное Оружие" 
 

Теги: last looks , мэл гибсон , уолдо , чарли ханнэм , эйса гонсалес
Категории: Лента новостей Культура Кино

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5