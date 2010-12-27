Умер советский актер Марат Арипов

Артисту было 83 года.

В Душанбе на 84-м году жизни скончался народный артист Таджикистана Марат Арипов. Артист умер 29 октября после продолжительной болезни. Об это сообщает информационное агентство "Азия-плюс".



Марат Арипов родился 27 августа 1935. В 21 год он стал самым молодым актером, который удостоился звания Заслуженного артиста Таджикистана. За свою карьеру он сыграл в таких фильмах, как Он сыграл в таких фильмах, как "Насреддин в Ходженте, или Очарованный принц", "Сыну пора жениться", "Знамя кузнеца" и "Судьба поэта". За роль в последней ленте он был награжден Дипломом Всесоюзного кинофестиваля 1960 года в Минске и Премией Каирского кинофестиваля.



Ранее на Piter.TV: Рэйф Файнс признался в любви к русской культуре и Петербургу‍

Фото: скринщот из фильма

