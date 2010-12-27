Рэйф Файнс признался в любви к русской культуре и Петербургу‍

Режиссер снял в Северной Столице фильм об артисте балета Рудольфе Нуриев

Британский кинорежиссер и актер Рэйв Файнс, который снимал в Северной Столице картину "Белая ворона" об артисте балета Рудольфе Нуриеве признался, что Петербург произвел на него большое впечатление. Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам кинодела, он испытывает большой интерес и любовь к русской культуре, в особенности к городу на Неве с его архитектурой, великолепными зданиями и музеями.

Он стал важным эмоциональным событием для меня признался Файнс

Кроме того, Рэйф признался, что долгое время работал над репликами своего героя на русском языке. Своей любимой сценой режиссер назвал постановку в Эрмитаже, где главный герой рассматривает картину Рембрандта "Возвращение блудного сына", а самым эмоциональным эпизодом назвал съемки на улице Росси, где расположена Академия балета им. Вагановой.

Напомним, что фильм "Белая ворона" расскажет историю о начале карьеры и переезде за границу знаменитого артиста балета Рудольфа Нуриева. Лента вошла в конкурсную программу Токийского международного кинофестиваля.

Ранее на Piter.TV: Вышел первый трейлер второго сезона "Удивительной миссис Мейзел"

Фото: скриншот из фильма "Отель Гранд Будапешт