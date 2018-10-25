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Rybka123
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Вышел первый трейлер второго сезона "Удивительной миссис Мейзел"

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Премьера нового сезона шоу состоится 5 декабря.

Сервис Amazon Prime Video показал первый полноценный трейлер второго сезона сериала "Удивительная миссис Мейзел". Ролик был опублиокован на его официльном ютуб-канале.

Сюжет сериала разворачитвается в 50-ых годах. От главной героини в исполнении Рейчел Броснахан уходит муж, и на фоне рушащейся личной жизни она отправляется в клуб читать стенд-ап. Внезапно ее импровизации тепло встречает публики и женщина открывает для себя новую жизнь. Премьера второго сезона шоу состоится на Amazon 5 декабря.

Сериал выиграл две премии "Золотой Глобус" в номинации "Лучшая женская роль на ТВ" и "Лучший сериал". Помимо этого он взял три "Эмии" в аналогичных категориях и за  "Лучшую женскую роль второго плана в комедийном сериале". 

Ранее на Piter.TV: Скорсезе снимет новый фильм с Ди Каприо в главной роли 

Видео: ютуб-канал Amazon Prime Video
 

Теги: amazon prime video , трейлер , удивительная миссис мейзел
Категории: Лента новостей Культура Кино

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