Вышел первый трейлер второго сезона "Удивительной миссис Мейзел"

Премьера нового сезона шоу состоится 5 декабря.

Сервис Amazon Prime Video показал первый полноценный трейлер второго сезона сериала "Удивительная миссис Мейзел". Ролик был опублиокован на его официльном ютуб-канале.



Сюжет сериала разворачитвается в 50-ых годах. От главной героини в исполнении Рейчел Броснахан уходит муж, и на фоне рушащейся личной жизни она отправляется в клуб читать стенд-ап. Внезапно ее импровизации тепло встречает публики и женщина открывает для себя новую жизнь. Премьера второго сезона шоу состоится на Amazon 5 декабря.



Сериал выиграл две премии "Золотой Глобус" в номинации "Лучшая женская роль на ТВ" и "Лучший сериал". Помимо этого он взял три "Эмии" в аналогичных категориях и за "Лучшую женскую роль второго плана в комедийном сериале".

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Видео: ютуб-канал Amazon Prime Video

