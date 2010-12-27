Скорсезе снимет новый фильм с Ди Каприо в главной роли

Съемки ленты начнутся сразу, как только киноделы завершат свои нынешние проекты.

Знаменитый голливудский тандем режиссера Мартина Скорсезе и актёра Леонардо Ди Каприо в шестой раз воссоединится для работы над фильмом "Убийцы Лунного цветка". Об этом сообщает портал Variety.

Лента станет экранизацией одноименного бестселлера американского писателя Дэвида Гранна. По сюжету произведения, в штате Оклахома в 1920 годах происходит ряд убийств в индийском племени осейджи. После обнаружения на территории поселения нефтяных залеж, расследованием преступление начинает заниматься ФБР.

Адаптированием сценария займется Эрик Рот, работавший над такими лентами как "Жутко громко и запредельно близко" и "Мюнхен". Съемки ленты начнутся сразу, как только главные лица завершат свои нынешние проекты. Скорсезе находится на стадии постпродакшена "Ирландца" для Netflix, а Ди Каприо задействован в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

До этого звездный союза работал над такими лентами как "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Отступники", "Остров проклятых". "Волк с Уолл-стрит".

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