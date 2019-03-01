Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме

Лента расскажет о трех важных днях принцессы, урожденной Дианы Фрэнсис Спенсер.

Американская актриса Кристен Стюарт, исполнившая главную роль в саге "Сумерки", сыграет принцессу Диану в новом фильме "Спенсер". Об этом сообщает издание Deadline.

Режиссерское кресло проекта займет чилиец Пабло Ларраина ("Неруда", "Джеки"). Сценаристом фильма станет Стивен Найт, который работал над созданием "Острых козырьков", "Пряностей и страстей", "Лока", "Эффекта колибри" и др.

Лента расскажет о трех важных днях принцессы, урожденной Дианы Фрэнсис Спенсер. Действие развернется в начале 1990-х гг., когда она хотела развестись с принцем Чарльзом.

Работа над производством картины начнется в 2021 году.

Напомним, принцесса Диана и принц Чарльз развелись в 1996 году. В браке родилось двое сыновей - герцог Кембриджский Уильям и Принц Гарри Виндзор. В ночь на 31 августа 1997 года Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Автомобиль, в котором ехала принцесса, на высокой скорости врезался в стену в туннеле под мостом Альма. Диану увезли в больницу, однако врачи ничего не смогли сделать – через пару часов она скончалась.

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Фото: Instagram / kristenstewartx