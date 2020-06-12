Второе место заняла Эллен Рипли из серии фильмов "Чужой"— ее сыграла Сигурни Уивер.

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что Индиана Джонс назван величайшим героем в истории кино. Об этом сообщает журнал Empire.

Рейтинг создали кинокритики из Film News. Первое место досталось известному киношному археологу, роль которого исполнил Харрисон Форд. Вторую строчку заняла Эллен Рипли из "Чужого" — ее сыграла Сигурни Уивер.

Также в рейтинг попал Железный человек, Капитан Америка и принцесса Лея.

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Видео:Noble Treize/YouTube