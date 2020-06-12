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Индиана Джонс назван величайшим героем в истории кино

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Второе место заняла Эллен Рипли из серии фильмов "Чужой"— ее сыграла Сигурни Уивер.

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что Индиана Джонс назван величайшим героем в истории кино. Об этом сообщает журнал Empire.

Рейтинг создали кинокритики из Film News. Первое место досталось известному киношному археологу, роль которого исполнил Харрисон Форд. Вторую строчку заняла Эллен Рипли из "Чужого" — ее сыграла Сигурни Уивер.

Также в рейтинг попал Железный человек, Капитан Америка и принцесса Лея.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер новой комедии Netflix о "Евровидении".

Видео:Noble Treize/YouTube

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Тема дня,

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