Вышел трейлер новой комедии Netflix о "Евровидении"

Премьера комедии состоится на Netflix 26 июня.

В четверг, 11 июня, стало известно о том, что в сети появился трейлер новой комедии Netflix о "Евровидении". Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

В сюжете история исландских музыкантов Ларс и Сигрит. Они выступают в дуэте "Огненная сага" и мечтают выступить на международном конкурсе эстрадной песни. Однако в Исландии

Проблема в том, что в родной Исландии их никто не любит и не планирует отправлять на конкурс.

Премьера комедии состоится на Netflix 26 июня.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер второго сезона сериала "Роковой патруль".

Видео:Netflix/YouTube