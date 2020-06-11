Вышел трейлер новой комедии Netflix о "Евровидении"

В четверг, 11 июня, стало известно о том, что в сети появился трейлер новой комедии Netflix о "Евровидении". Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.
В сюжете история исландских музыкантов Ларс и Сигрит. Они выступают в дуэте "Огненная сага" и мечтают выступить на международном конкурсе эстрадной песни. Однако в Исландии
Проблема в том, что в родной Исландии их никто не любит и не планирует отправлять на конкурс.
Премьера комедии состоится на Netflix 26 июня.
Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер второго сезона сериала "Роковой патруль".
Видео:Netflix/YouTube
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