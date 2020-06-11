Фильм снят по серии комиксов "Doom Patrol".

В четверг, 11 июня, стало известно о том, что в сети появился трейлер второго сезона сериала "Роковой патруль". Ролик опубликован на YouTube-канале HBO Max.

Напомним, что сериал снят по комиксам "Doom Patrol". В сюжете история о супергероях. В проекте снялись Брендан Фрейзер, Мэтт Бомер, Эйприл Боулби, Дайанна Герреро, Джойван Уэйд, Тимоти Далтон.

Сериал будет доступен с 26 июня.

Ранее мы сообщали о том, что Дэвид Линч опубликовал первый эпизод своего старого сериала.

Видео:HBO Max/YouTube