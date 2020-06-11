В нем сыграли Наоми Уоттс, Лора Харринг и Скотт Коффи.

В четверг, 11 июня, стало известно о том, что Дэвид Линч опубликовал первый эпизод своего старого сериала. Ролик опубликован на YouTube-канале режиссера.

События в эпизоде происходят исключительно в одной локации. Главные герои — кролики Джек, Сьюзи и Джейн. Они ведут разговоры, которые невозможно понять. Также иногда за кадром слышен закадровый смех.

Роли исполнили Наоми Уоттс, Лора Харринг и Скотт Коффи.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер детективного сериала "Водоворот".

Видео:DAVID LYNCH THEATER/YouTube