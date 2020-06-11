В сети появился трейлер детективного сериала "Водоворот"

Режиссером сериала выступил Андрей Загидуллин.

В четверг, 11 июня, стало известно о том, что в сети появился тизер сериала "Водоворот" с Владимиром Вдовиченковым. Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса "Кинопоиск".

По сюжету полицейские расследуют дело об убийстве подростков, которых убивает серийный маньяк. Главные роли в российском мистическом сериале исполнили Владимир Вдовиченков, Аристарх Венес, Владислав Абашин, Юлия Мельникова, Алёна Михайлова и другие.

Премьера сериала анонсирована на 27 июня.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер сериала Семена Слепакова "Окаянные дни" про самоизоляцию.

Видео:кинопоиск/YouTube