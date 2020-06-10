Премьера комедийного сериала состоится уже 11 июня на видеоплатформе PREMIER.

В среду, 10 июня, стало известно о том, что в сети вышел трейлер сериала Семена Слепакова "Окаянные дни" про самоизоляцию. Ролик опубликован на YouTube-канале PREMIER.

С сюжете сериала истории разных людей, которые вынуждены сидеть на самоизоляции. Хронометраж каждой серии составляет примерно 15 минут. В сериале появятся Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Павел Деревянко, Александр Робак, Татьяна Догилева, Тимофей Трибунцев, Юлия Топольницкая, Владимир Епифанцев, Мария Машкова, Александр Ильин, Ольга Дибцева, Никита Тарасов.

Премьера анонсирована на 11 июня.

Ранее мы сообщали о том, что новый фильм Уэса Андерсона "Французский диспетчер" выйдет в прокат в России осенью.

Видео:PREMIER/YouTube