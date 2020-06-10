Картина выйдет в российский прокат под названием "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан".

В среду, 10 июня, новый фильм Уэса Андерсона "Французский диспетчер" выйдет в прокат в России осенью. Об этом сообщает компания Disney.

Известно, что кинолента выйдет в российский прокат под названием "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан". В центре сюжета будни редакции французского журнала, который в скором времени прекратит существование. Действие происходит в вымышленном городе.

В фильме снялись Тимоти Шаламе, Сирша Ронан, Элизабет Мосс, Леа Сейду, Уиллем Дефо, Билл Мюррей, Кристоф Вальц, Тильда Суинтон, Оуэн Уилсон, Эдриан Броуди, Бенисио дель Торо, Джеффри Райт и Матьё Амальрик.

Ранее мы сообщали о том, что "Мулан" выйдет в российский прокат 23 июля.

Видео:20th Century Studios Russia/YouTube