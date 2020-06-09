"Мулан" стал первым фильмом, который получил официальную дату начала проката в России после пандемии коронавируса.

Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что фильм "Мулан" выйдет в российский прокат 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба прокатчика.

Стоит отметить, что кинолента "Мулан" первый фильм Disney, который получил официальную дату начала проката в России после пандемии коронавируса. Напомним, что выпуск фильма должен был выйти на большие экраны 27 марта. Однако из-за коронавирсуной пандемии премьеру киноленты перенесли.

В фильме рассказывается история о бесстрашной молодой девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам. Режиссером выступает Ники Каро. В главных ролях Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли и Гун Ли.

Ранее мы сообщали о том, что появился трейлер третьей части "Невероятных приключений Билла и Теда".

Видео:Disney/YouTube