Netflix выпустил драму о ветеранах Вьетнама "Пятеро одной крови"

Для зрителей из России картина доступна с русскими субтитрами.

Стриминговый сервис Netflix выпустил новый фильм под названием "Пятеро одной крови". Режиссером картины выступил Спайк Ли ("Черный клановец"). Об этом пишет ТАСС.

Премьера фильма должна была состояться вне конкурса на Каннском фестивале, где Ли был бы первым чернокожим председателем жюри в истории смотра. Однако из-за пандемии коронавируса событие отменили. Поэтому картина "Пятеро одной крови" вышла сразу онлайн на Netflix.

История повествует о пяти ветеранах войн во Вьетнаме, вернувшихся на поля сражений, чтобы найти останки командира отряда. Вместе с этим главные герои пытаются найти сокровище, спрятанное в этих же местах.

Роли в фильме исполнили Делрой Линдо, Кларк Питерс, Исайя Уитлок младший, Джонатан Мэйджерс и Норм Льюис. Кроме них, в картине снялись Жан Рено, Чедвик Боузман, Джанкарло Эспозито и другие.

Для зрителей из России картина доступна с русскими субтитрами.

Ранее была объявлена программа Каннского кинофестиваля.

Видео: YouTube / Netflix