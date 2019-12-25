Объявлена программа Каннского кинофестиваля

В программу мероприятия вошли 56 картин.

Вечером 3 июня президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр в пустом кинозале Дворца фестивалей объявил номинантов на конкурсную программу в этом году. Об этом пишет ТАСС.

Всего было отобрано 56 фильмов из 2067 просмотренных. Особые надежды возлагаются на работы мастеров, хорошо знакомых в киноиндустрии. Среди них фильм французского режиссера Франсуа Озона "Лето 85-го", "Французский диспетчер" американца Уэса Андерсона, "Еще по одной" датского постановщика Томаса Винтерберга, "Падение" еще одного американца Вигго Мортенсена.

В этом году из-за пандемии коронавируса Каннский кинофестиваль пройдет в особом формате. Чтобы поддержать фильмы, которые выйдут в прокат после возобновления работы кинотеатров, их не будут разделять на привычные категории: "Главный конкурс", "Особый взгляд", "Внеконкурсные работы", "Специальные сеансы". Организаторы события предложили прессе самостоятельно определить, какой категории лучше всего соответствует та или иная картина.

Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая. Однако в начале мая из-за пандемии коронавируса его отменили. Выбранные фильмы покажут на осенних фестивалях в Торонто, Довиле, Ангулеме, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Пусане и Лионе.

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